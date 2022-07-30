Москва, 30 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах н. п. Бражковка, Глубокое, Новая Дмитровка, Донецкое, Великая Камышеваха, Изюм, Червоная Гусаровка, Петропавловка Харьковской области, Пески Донецкой Народной Республики и Херсона. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

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«Кроме того, перехвачено в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе н. п. Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора ДНР.