Донецк, , 14:01 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе н.п. Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора ДНР. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

Гаубица М777А2 Sleepyr00t

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«Также подавлены: 6 взводов РСЗО «Град», 2 самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», 3 артиллерийских взвода орудий Д-20, 4 артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах н.п. Северск, Звановка, Парасковиевка, Новгородское, Раздоловка, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС РФ уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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