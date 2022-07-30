Джакарта, 30 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Правительство Индонезии ограничило доступ жителей страны к американским цифровым магазинам видеоигр Steam и Epic Games, а также к ряду других онлайн-сервисов. Об этом сообщает портал IGN.

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Ранее в Индонезии вступил в силу закон, в соответствии с которым онлайн-платформы и сервисы обязаны получать разрешение от правительства для продолжения деятельности в этой стране. В министерстве связи и информационных технологий Индонезии сообщили, что к 29 июля было принято более 8,6 тыс. заявок от местных и 282 заявки от иностранных компаний.

При этом многие иностранные компании, включая Steam, Epic Games, Ubisoft и PayPal, не подали заявки в установленные сроки. В правительстве Индонезии не уточняют, будет ли восстановлен доступ к иностранным сервисам в случае получения соответствующих заявок.