Ватикан, 30 июля 2022, 13:58 — REGNUM Папа Римский Франциск намеревается посетить Казахстан. Об этом он, как передаёт итальянское агентство ANSA, сообщил журналистам 30 июля, вернувшись из апостольского визита в Канаду.
«Посмотрим, как будут обстоять дела. В Казахстан мне тоже хотелось бы отправиться» — сказал понтифик.
Франциск также заявил, что хотел бы посетить Украину.
Стоит отметить, в сентябре в Нур-Султане состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Там может состояться и встреча Франциска с патриархом Русской православной церкви Кириллом.