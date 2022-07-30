Ватикан, , 13:58 — REGNUM Папа Римский Франциск намеревается посетить Казахстан. Об этом он, как передаёт итальянское агентство ANSA, сообщил журналистам 30 июля, вернувшись из апостольского визита в Канаду.

«Посмотрим, как будут обстоять дела. В Казахстан мне тоже хотелось бы отправиться» — сказал понтифик.

Франциск также заявил, что хотел бы посетить Украину.

Стоит отметить, в сентябре в Нур-Султане состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Там может состояться и встреча Франциска с патриархом Русской православной церкви Кириллом.