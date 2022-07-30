Москва, 30 июля 2022, 13:58 — REGNUM В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС РФ уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»
Кроме того, в районе населенного пункта Никифоровка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37.
Кроме того, высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВС России уничтожили 8 пунктов управления ВСУ