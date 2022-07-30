Москва, 30 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

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«За сутки поражено: 8 пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артемовска ДНР, а также живая сила и военная техника противника в 256 районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска и 24-й механизированной бригады в районе Соледара ДНР», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината.