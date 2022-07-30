Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:53 — REGNUM В аэропорту Новокузнецка первый рейс из Челябинска авиакомпании Икар (Nordwind) встретили водяной аркой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Новокузнецк © ИА REGNUM

«А первых зарегистрировавшихся на вылет из Новокузнецка проводили через бизнес-зал, — уточнили в аэропорту. — Ими оказались гости из Челябинска, которые добирались через Екатеринбург».

Отметим, что самолёты будут летать по маршруту Новокузнецк — Челябинск по понедельникам и субботам. Время в пути — 2:40, стоимость билетов — от 4438 руб.