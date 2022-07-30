Москва, 30 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

Vitalykuzmin.net Искандер

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«Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе н. п. Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ.