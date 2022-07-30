Москва, 30 июля 2022, 13:46 — REGNUM 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Яснобродовка ДНР. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.
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«В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град», — отмечается в сообщении.
Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск ДНР, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.
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