Москва, 30 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Яснобродовка ДНР. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

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«В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск ДНР, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.