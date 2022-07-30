Абакан, 30 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Хакасии 31 июля ожидаются грозы с ветром и градом. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Ливень

«Местами грозы, днём местами сильные дожди, град, при грозе местами порывы ветра 13-18 м/с. Жаркая погода, днем температура воздуха +25…+30 °C», — говорится в прогнозе.

При этом на территориях Аскизского и Бейского районов прогнозируется 3 класс пожарной опасности.