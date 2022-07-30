Новокузнецк, Кемеровская область, 30 июля 2022, 13:33 — REGNUM Арена Кузнецких металлургов имени Олега Короленко станет уникальным спортивным объектом. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Арена Кузнецких металлургов
Арена Кузнецких металлургов
ako.ru

«Это будет уникальный спортивный объект, первый в Кузбассе, соответствующий всем требованиям КХЛ, — уточнил он. — Это запрос жителей Новокузнецка, всей южной агломерации — чтобы команда «Металлург» вернулась в КХЛ, имела достойные условия для проведения тренировок и домашних матчей».

По его словам, Арена будет полностью готова к старту международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в регионе в феврале 2023 года. При этом в сентябре уже начнётся обкатка стадиона.