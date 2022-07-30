Новокузнецк, Кемеровская область, 30 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Арена Кузнецких металлургов имени Олега Короленко станет уникальным спортивным объектом. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

ako.ru Арена Кузнецких металлургов

«Это будет уникальный спортивный объект, первый в Кузбассе, соответствующий всем требованиям КХЛ, — уточнил он. — Это запрос жителей Новокузнецка, всей южной агломерации — чтобы команда «Металлург» вернулась в КХЛ, имела достойные условия для проведения тренировок и домашних матчей».

По его словам, Арена будет полностью готова к старту международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в регионе в феврале 2023 года. При этом в сентябре уже начнётся обкатка стадиона.