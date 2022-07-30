Москва, , 13:30 — REGNUM Депутаты фракции СРЗП разработали законопроект о регулярной выплате 13-й пенсии. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Законопроект планируем внести осенью», — уточнили во фракции.

При этом в документе предлагается выдавать пенсионерам в России дополнительную, так называемую 13-ю пенсию каждый год в декабре. Также, в законопроекте предлагается увеличить выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70-летнего возраста, в два раза.

Кроме того, как подсчитали парламентарии, на реализацию этой инициативы потребуется выделить 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля из нового доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» стало известно, что средний размер назначенных пенсий в России в июне составил 18 390 рублей, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,4% в годовом выражении.