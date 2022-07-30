Москва, 30 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Продажи подержанных автомобилей в России в 2022 году могут упасть до рекордно низкого уровня за последние 12 лет. Об этом свидетельствует прогноз аналитического агентства «Автостат».

Ae96.ru Авторынок

Эксперты представили несколько вариантов прогноза рынка подержанных авто в 2022 году. Базовый сценарий предполагает, что до конца года в России будет продано около 4,6 млн авто с пробегом. В этом случае продажи в годовом исчислении упадут на 23,2%.

При оптимальном развитии событий продажи упадут на 19,9% до 4,8 млн авто. Пессимистичный сценарий предусматривает падение продаж на 26,5% до 4,4 млн.

Аналитики отмечают, что продажи автомобилей на вторичном рынке в России в последний раз находились ниже этой отметки в 2010 году. С 2011 года ежегодный объём рынка превышал 4,85 млн авто.