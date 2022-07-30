Донецк, , 13:26 — REGNUM Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету из «Урагана». Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:39 — н.п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущена 1 ракета 9М27К3 (оснащенная противопехотными минами ПФМ-1С «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

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