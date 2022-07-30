Донецк, 30 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Донецк из «Градов». Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:30 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️12:53 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️12:55 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевские районы): выпущено 7 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; ️13:08 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за час обстреляли еще 4 населенных пункта в ДНР.