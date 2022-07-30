Баку, 30 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провёл 30 июля совещание с участием командиров воинских объединений и соединений, расположенных на подконтрольных Баку территориях Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

haqqin.az Закир Гасанов

«Министр обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Гасанов также сообщил, что вскоре в воинских частях пройдут проверки по итогам боевой подготовки, которая проходила в последние полгода. Министр поручил нарастить интенсивность боевых учений в армии.

Напомним, 30 июля минобороны Азербайджана очередной раз обвинила армянскую сторону в обстреле приграничных территорий. В Ереване опровергли эти заявления.