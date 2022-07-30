Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:23 — REGNUM В Кемеровской области удалось добиться реальных результатов модернизации здравоохранения южной агломерации. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, находясь с рабочей поездкой в Новокузнецке.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв с рабочей поездкой в Новокузнецке ako.ru

«Мы поставили цель — вернуть здравоохранению южной агломерации статус лучшей медицины Сибири, — заявил Цивилёв, проверяя ход работ по капитальному ремонту стационарного корпуса и территории Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиодиспансера им. академика Л. С. Барбараша. — Сейчас мы этим активно занимаемся и уже видим результаты. Улучшаем оснащение клиник, по этому направлению мы продвинулись далеко. Внешний облик тоже немаловажен, лечиться и работать важно в комфортных условиях. Поэтому мы приняли решение реставрировать исторический облик корпуса кардиодиспансера. На следующий год на его территории начнется благоустройство».

Также глава региона поручил в 2023 году капитально отремонтировать фасад расположенной рядом с кардиодиспансером Кузбасской детской больницы имени профессора Ю. Е. Малаховского, а в 2024 году — благоустроить территорию детской больницы.