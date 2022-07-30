Верхний Уфалей, Челябинская область, 30 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Жительница Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области оформила в банке кредит и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Установлено, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности некого банка и сообщил о кредите, который оформили на её имя. Для отмены этой операции он предложил ей взять другой кредит и перевести деньги на «безопасный» банковский счёт.

В итоге женщина перевела на этот счёт 495 тыс. рублей. И лишь затем она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.