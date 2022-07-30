Москва, , 13:18 — REGNUM Всю полноту ответственности за удар из РСЗО HIMARS по украинским военнопленным в СИЗО в Еленовке несут Владимир Зеленский и США. Об этом 30 июля заявили в Минобороны России.

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«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — отмечается в сообщении.

В результате ракетного удара со стороны ВСУ с применением американской РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, погибли 50 человек.

Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны РФ.

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