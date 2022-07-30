Багдад, 30 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Участники протестов, которые недовольны выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались 30 июля в здание Совета представителей (парламента республики), находящееся в правительственной «зеленой зоне» в центре Багдада. Об этом 30 июля сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Biblioteca del Congreso Nacional Протест

Отмечается, что правоохранители совместно с военнослужащими применили против манифестантов около дворца парламента водометы и слезоточивый газ, однако это не смогло остановить массы участников протестов.

Также указывается, что в данный момент сторонники радикального имама Муктады ас-Садра с флагами Ирака прорвались в холл парламента страны и охранники не делают попыток оказания им сопротивления.

При этом уточняется, что в результате беспорядков было сорвано голосование в Совете представителей по кандидатуре нового главы правительства Ирака, которое из-за этого было перенесено на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля подразделения армии и федеральной полиции Ирака были стянуты в Багдад из-за угрозы массовых беспорядков.