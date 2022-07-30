Минск, 30 июля 2022, 13:06 — REGNUM Свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушении вертолёта в грузинском нагорном курорте Гудаури направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 30 июля сообщает агентство БелТА.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Официальный сайт президента Республики Беларусь

Отмечается, что Лукашенков в своём послании указал, что в Белоруссии с глубокой скорбью узнали о трагическом происшествии.

Кроме того, добавляется, что также белорусский президент от себя лично и от имени всего народа республики выразил искренние соболезнования и слова поддержки грузинскому лидеру, а также родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что днем траура объявил 30 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили из-за произошедшего накануне крушения вертолёта в Гудаури.

Отметим, авария произошла 29 июля в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети. Сначала там упали в ущелье инструктор по планеризму и полетевший с ним турист. За ними отправили вертолет, в котором был экипаж из четырех человек, а также два спасателя и два медицинских сотрудника. Воздушное средство задело хвостом скалу, потеряло управление и упало. На земле вертолет взорвался, все, кто там был, погибли.