Минск, 30 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушении вертолёта в грузинском нагорном курорте Гудаури направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 30 июля сообщает агентство БелТА.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

Отмечается, что Лукашенков в своём послании указал, что в Белоруссии с глубокой скорбью узнали о трагическом происшествии.

Кроме того, добавляется, что также белорусский президент от себя лично и от имени всего народа республики выразил искренние соболезнования и слова поддержки грузинскому лидеру, а также родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что днем траура объявил 30 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили из-за произошедшего накануне крушения вертолёта в Гудаури.

Отметим, авария произошла 29 июля в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети. Сначала там упали в ущелье инструктор по планеризму и полетевший с ним турист. За ними отправили вертолет, в котором был экипаж из четырех человек, а также два спасателя и два медицинских сотрудника. Воздушное средство задело хвостом скалу, потеряло управление и упало. На земле вертолет взорвался, все, кто там был, погибли.