Кемерово, , 13:06 — REGNUM Кемеровская область вместе со Свердловской областью и Санкт-Петербургом вошла в тройку лидеров России по росту потребления природного газа. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Это связано, в первую очередь, с выполнением поставленной губернатором Сергеем Цивилёвым задачи по экологизации общественного транспорта, — уточнил он. — При закупке автобусов для пассажирских перевозок в приоритете техника, работающая на компримированном (сжатом) природном газе. Сегодня таких автобусов уже более 700».

По официальным данным, с января по июль 2022 года на заправках в сети «Газпром газомоторное топливо» потреблено более 17 млн кубометров метана — на 3 млн кубометров больше, чем за аналогичный период 2021 года.