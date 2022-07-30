Кондинский район, Югра, , 12:59 — REGNUM В Югре ждут падения части ракеты «Союз», которую планируют запустить с космодрома «Байконур». Об этом сообщает администрация Кондинского района.

Жителей района и особенно населённых пунктов Ягодный, Леуши, Лиственничный, Междуреченский, Мортка, Куминский предупреждают, что 9 августа 2022 года ориентировочно в 10:52 по местному времени (08:52 мск) «Роскосмос» с космодрома «Байконур» запустит ракету-носитель «Союз».

В юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области планируется падение отделяющейся части ракеты-носителя.

Администрация Кондинского района просит местных жителей ограничить в указанную дату нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, охотничьих и рыболовных избушках, и передвижение на вездеходах в указанное время.