Москва, , 12:56 — REGNUM В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору (СИЗО) в районе н. п. Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

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«По уточненным данным на утро 30 июля, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев обнаружены и извлечены из-под завалов помещений СИЗО. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медучреждение», — отмечается в сообщении.

Доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных украинцев. Всем им оказана необходимая помощь. Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны РФ."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — отмечается в сообщении.