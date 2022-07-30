Лондон, 30 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. 26-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Тимо Вернер следующий сезон может провести в туринском «Ювентусе» на правах аренды. Руководство «пенсионеров», как сообщает журналист Фабрицио Романо, готово включить в арендное соглашение опцию выкупа.

Granada Тимо Вернер

По информации источника, Тимо Вернер также входит в шорт-лист немецкого клуба «Ред Булл Лейпциг», который рассматривает возвращение футболиста в систему клуба.

В прошедшем сезоне Тимо Вернер принял участие в 21 матчей АПЛ, 5 матчах Кубка Англии, 5 матчах Лиги Чемпионов УЕФА и 4 матчах Кубка Лиги, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Действующий контракт немецкого форварда с лондонским клубом рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Вернера в 35 миллионов евро.