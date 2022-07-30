Омск, , 12:56 — REGNUM На базе производственного объединения «Полёт» в Омске ведётся создание контрольно-испытательной станции для тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Вывоз ракеты-носителя «Ангара-А5» на стартовый комплекс Минобороны России

Главный инженер производственного объединения Сергей Богочанов рассказал, что на станции будут проводиться комплексные испытания нового носителя. Это позволит отгружать готовые ракеты с омского предприятия сразу на российские космодромы. Богочанов добавил, что сейчас работы по станции находятся на стадии отладки интерфейсов и взаимодействий систем и подключения отдельных элементов.

Разработчиком новых российских носителей тяжёлого класса «Ангара-А5» является государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Производство этих носителей запущено на мощностях омского филиала Центра им. Хруничева — ПО «Полёт».

Первый испытательный запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся в декабре 2014 года. Ещё два запуска были проведены в 2020 и 2021 году. Эти старты проводились с космодрома Плесецк. Планируется, что с 2024 года ракеты «Ангара-А5» также будут запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

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