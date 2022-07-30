Париж, 30 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Чистый убыток французской автомобилестроительной корпорации Renault из-за ухода из России по итогам первой половины 2022 года составил €2,3 млрд. Об этом говорится в финансовом отчёте компании.

Логотип Renault

В Renault отметили, что чистый убыток в €2,3 млрд связан с корректирующими расходами, вызванными прекращением промышленной деятельности в России с 16 мая 2022 года. При этом общий чистый убыток компании по итогам первого полугодия 2022 года составил €1,36 млрд.

Компания Renault приостановила деятельность в России в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций правительств стран ЕС. В мае российские активы Renault были переданы в госсобственность.

В частности, завод Renault в Москве был передан правительству города, после чего предприятию было возвращено название «Москвич». В июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей на заводе «Москвич» должно возобновиться до конца 2022 года.