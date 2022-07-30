Донецк, , 12:52 — REGNUM ВСУ за час обстреляли еще 4 населенных пункта в ДНР. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:47 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️12:04 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️12:07 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; ️12:15 — н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР.

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