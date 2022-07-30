Лондон, 30 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. 26-летний универсальный защитник мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Франции по футболу Бенжамен Павар готов перебраться в лондонский «Челси». Об 30 июля сообщил журналист Кристиан Фальк.

Кирилл Венедиктов soccer.ru Бенжамен Павар

По информации источника, после срыва трансфера Жюля Кунде, перешедшего из «Севильи» в каталонскую «Барселону», руководство «Челси» добавило в шорт-лист Преснеля Кимпембе из «ПСЖ», Уэсли Фофану из «Лестер Сити» и Бенжамена Павара из «Баварии».

За «Баварию» Бенжамен Павар выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Штутгарта» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.