Новороссийск, Краснодарский край, , 12:37 — REGNUM Состав Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России пополнился новым патрульным кораблём «Сергей Котов» проекта 22 160. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ЧФ.

«В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав ЧФ нового патрульного корабля (ПК) «Сергей Котов"», — говорится в сообщении.

Также указывается, что перед началом торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на причале был проведен чин освящения корабля.

Кроме того, отмечается, что в течение ближайшего времени экипаж нового корабля начнет отрабатывать специальные курсовые задачи и после их сдачи которых начнёт выполнять плановые задачи боевой подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли военно-морских сил Ирана и Азербайджана прибыли в Каспийск для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России.