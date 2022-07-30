Ватикан, , 12:36 — REGNUM В связи с ухудшением состояния здоровья папа римский Франциск допустил возможность отречения от престола. Об этом сообщает ANSA.

Папа Римский Франциск (сс) Kai Pilger

«Надо беречь силы для служения церкви. Или, напротив, думать о возможности отойти от дел», — отметил он журналистам на борту самолета. Полет папы римского завершил апостольскую поездку в Канаду.

Глава католической церкви испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом. По его словам, активность пастырских поездок придется снизить. Смена главы католической церкви не является проблемой, подчеркнул он.

Пока над отречением от папского престола, по словам Франциска, он не думал. Имя желательного преемника он также не назвал.