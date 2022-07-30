Богота, , 12:32 — REGNUM Вероятность смерти от падения космического мусора увеличится до 10% до 2030 г., установили ученые из Университета Британской Колумбии. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Космический мусор

По мнению ученых, в ближайшее 10 лет космический мусор с вероятностью 6−19% станет причиной смерти по крайней мере одного человека на Земле. Связано это с тем, что частные компании и власти стран станут чаще запускать в космос спутники и ракеты. Чтобы установить точную вероятность смерти от космического мусора, инженеры использовали математическое моделирование наклонов и орбит частей ракет и плотность населения под ними, пишет «Газета.ру».

Обломки от ракет или спутников будут приземляться не там, откуда были запущены. Также, по словам ученых, чаще всего фрагменты космического мусора падают на территориях таких стран, как Бангладеш, Нигерия, Индонезия.