Донецк, , 12:24 — REGNUM ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:12 — н.п. Угледар — н.п. Вольное: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️11:10 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️11:45 — н.п. Галициновка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган»; ️11:47 — н.п. Клещеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; ️11:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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