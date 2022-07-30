Будапешт, , 12:24 — REGNUM Грузия заслужила получение статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 29 июля на совместной пресс-конференции грузинским коллегой Ильёй Дарчиашвили в Будапеште.

Петер Сийярто U.S. Department of State

«К сожалению, Брюссель не так давно принял ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС», — сказал Сийярто.

По его мнению, такое решение противоречит интересам и Венгрии, и ЕС. Также глава венгерской дипломатии считает, что это — проявление неуважения грузинскому народу.

Сийярто также с удовлетворением отметил, что объём товарооборота между Венгрией и Грузии начал быстро расти, а за последнее время удвоился.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя в июне из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд совместных заявлений, в которых обвинили оппозицию в планах совершить переворот, опираясь на поддержку Брюсселя. Якобы отказ дать Грузии статус кандидата в ЕС должен был дестабилизировать ситуацию в стране.

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