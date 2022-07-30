Москва, , 12:24 — REGNUM Бывший французский военный, писатель и волонтёр Адриан Боке (Adrien Boquet), который ранее побывал на Украине, рассказал 30 июля о том, как он стал свидетелем инсценировки, которая был проведена киевским режимом в Буче.

Солдаты ВСУ в Буче Цитата мз видео на YouTube

Как отметил Боке, слова которого приводит РИА Новости, он оказался свидетелем пыток и убийств пленных военных Вооружённых сил РФ в одном из ангаров на севере Бучи в начале апреля 2022 года, после того как украинские боевики несколько дней уже находились в городе.

«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — сказал он.

Также французский волонтёр уточнил, что рядом находились журналисты, которые начинали съёмку, когда набиралась куча из мёртвых тел.

«Один из волонтеров, который был на этом месте накануне, подчеркиваю, что это не я видел, а мне это рассказал один из волонтеров. Он рассказал мне, что видел накануне, как в Бучу приезжали грузовики–рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Из этого я понял, что происходят инсценировки и массовки», — добавил Боке.

Кроме того, он указал, что, говоря об убийствах и пытках в Буче в то время, он говорит об убийстве и пытках российских военных и в первую очередь — российских офицеров.

«Я слышал крики, когда «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку… Самое страшное, что я не видел никакого человеческого отношения, не было никаких эмоций, потому что на моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы», — пояснил французский писатель.

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