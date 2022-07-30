Ханты-Мансийск, , 12:23 — REGNUM В Югре с 11 по 16 августа ограничат движение по мосту «Красный дракон» через реку Иртыш возле Ханты-Мансийска на три часа в ночное время. Об этом сообщает управление автомобильных дорог ХМАО.

Мост «Красный дракон» под Ханты-Мансийском admhmansy.ru

Движение ограничат для проведения ежегодных геодезических измерений конструкций мостового перехода через Иртыш в период с 1:00 (23:00 мск) по 4:00 (2:00 мск). Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 июля ограничено движение по мосту через Обь в районе Сургута. Движение транспорта шириной более 2,8 метров осуществляется реверсивно в ночное время с 23:00 до 6:00 (с 21:00 до 4:00 мск). Движение автомобилей общей массой более 50 тонн запрещено.

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