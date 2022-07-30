Харьковская область, , 12:13 — REGNUM Гуманитарную помощь с лекарствами, продуктами, стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области. Об этом 30 июля сообщил глава администрации области Виталий Ганчев.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Обстановка крайне сложная на территории Харьковской области. И любая помощь со стороны РФ, тем более со стороны Краснодарского края — первый раз сейчас оттуда получаем помощь — очень важное событие для нас. Мы уже провели переговоры о том, что эта помощь будет для нас на регулярной основе», — отметил он в Telegram-канале обладминистрации.

Вместе с гуманитарным грузом в Купянск прибыл мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, в Харьковскую области из Кубани привезли медикаменты, продукты и стройматериалы, «чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе».