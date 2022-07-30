Томск, 30 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Томской области кандидатами на должность губернатора зарегистрированы три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии по итогам заседания 30 июля.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

От Российской партии пенсионеров за социальную справедливость за пост главы региона будет бороться директор агентства юридических услуг Виктор Гринев, 1973 года рождения.

Коммунистическая партия России выдвинула кандидатуру Андрея Петрова (1984 года рождения), доцента кафедры строительных материалов и технологий ТГАСУ.

Наконец, кандидатом от «Единой России» стал врио губернатора Владимир Мазур, 1966 года рождения.