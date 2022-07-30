Ереван, , 12:10 — REGNUM Мэрия Еревана запустила программу по реконструкции на территории города нескольких поселений, существовавших 2800 лет назад, во время царства Урарту. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Цитадель урартских царей на Ванской скале в Тушпе, столице Урарту Christian Koehn

«В Ереване стартовал первый этап проекта по сохранению памятников древнего городища Эребуни, изучению, продвижению туризма и расширению туристических услуг», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, для воссоздания зданий будет налажено производство кирпичей по древним технологиям. Помогать в осуществлении проекта будут французские специалисты.

Напомним, Эребуни́ входил в состав древнего государства Урарту. Развалины города нашли на холме Арин-Берд, на территории Еревана. По данным археологов, Эребуни в 782 году до н. э. основал царь Урарту Аргишти I.