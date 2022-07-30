Вашингтон, , 12:09 — REGNUM США продолжат помогать Киеву боеприпасами к РСЗО HIMARS, заявил 30 июля представитель Пентагона.

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Ведомство постоянно контактируют с Украиной по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что нужно на поле боя».

«Мы уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — отметил он, передает «Газета.ру».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ «сейчас как никогда» нуждается в «неотложной помощи» Запада в вопросе поставок оружия, так как «речь идет о решающем этапе конфликта».