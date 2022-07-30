Москва, , 12:08 — REGNUM Факты обстрела села Ломаковка Брянской области со стороны вооружённых формирований Украины поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Уточняется, что утром 30 июля с украинской территории был осуществлён обстрел из артиллерии села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, в результате чего получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России установить все обстоятельства совершенного преступления и конкретных лиц для привлечения их к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что данные о новых преступлениях киевского режима против мирных жителей Украины и республик Донбасса запросят у российского Минобороны следователи.