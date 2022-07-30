Москва, , 12:04 — REGNUM Аркадий Кудряшов — директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова — выступил против того, чтобы тиктокер Даня Милохин исполнял хиты умершего артиста. Так Кудряшов отреагировал на предложение продюсера Андрея Разина отдать права на песни коллектива Милохину.

Юрий Шатунов Цитата из видео «Ласковый Май — Белые розы (Клип Видео 4K )»

«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия «Ласковый май», не принадлежит. Чтобы он не заявлял из Америки, — отметил Кудряшов в разговоре с Teleprogramma.pro. — Никому и никогда на перепевки песни не отдадим».

Ранее Милохин негативно отреагировал на сравнение с Юрием Шатуновым.