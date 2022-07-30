Москва, 30 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Аркадий Кудряшов — директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова — выступил против того, чтобы тиктокер Даня Милохин исполнял хиты умершего артиста. Так Кудряшов отреагировал на предложение продюсера Андрея Разина отдать права на песни коллектива Милохину.

Цитата из видео «Ласковый Май — Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия «Ласковый май», не принадлежит. Чтобы он не заявлял из Америки, — отметил Кудряшов в разговоре с Teleprogramma.pro. — Никому и никогда на перепевки песни не отдадим».

Ранее Милохин негативно отреагировал на сравнение с Юрием Шатуновым.