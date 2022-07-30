Томск, 30 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. На территории Томской области рост заболеваемости COVID-19 возможен в ближайшие три недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как отмечается, в ряде регионов страны, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, показатели уже поползли вверх.

«В течение недели мы отмечаем небольшой прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, в основном он связан с возращением томичей после отпуска из зарубежных стран», — отметили в ведомстве.

В связи с этим власти призвали томичей активно ревакцинироваться. К настоящему времени в области повторную вакцинацию прошли 169 482 жителя.