Донецк, , 11:57 — REGNUM ВСУ за 20 минут обстреляли Минеральное, Донецк и Ясиноватую. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:25 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; ️11:38 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️11:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк из «Градов».

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