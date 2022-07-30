Судак, Крым, , 11:55 — REGNUM Шоу классической музыки «Зарождение», первое культурное мероприятие на территории строительства Университета креативных индустрий, состоится 30 июля в Крыму рядом с городом Судак. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Солирует Юрий Башмет Оргкомитет Фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве

Мероприятие представят участники образовательного заезда «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана» арт-кластера «Таврида» и на сцене под открытым небом выступит симфонический оркестр резидентов арт-кластера «Таврида» под управлением альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Также в течение недели артисты симфонического оркестра, композиторы, менеджеры в сфере академического искусства — участники образовательного заезда — будут работать над постановкой шоу «Зарождение». Оно станет первой встречей творцов с будущим образовательным центром, искусство оживет в «строительных декорациях» Университета – стройке высокой культуры.

Отметим, Университет креативных индустрий — это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и креативных индустрий. На этой площадка можно будет получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами. Круглогодичный образовательный центр создается в Крыму, на берегу Черного моря, в бухте Капсель под Судаком. Планируется, что университет начнет работу в 2023 году и станет ключевым проектом арт-кластера «Таврида».