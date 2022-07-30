Канберра, 30 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Первый Русский музея в Австралии вновь откроется для посетителей в ноябре текущего года после завершения строительных и отделочных работ в новом здании. Об этом рассказал основатель и директор музея Михаил Овчинников агентству ТАСС.

Семён Бойков Русская пушка в Австралии

Овчинников сообщил, что в новом здании будут размещены тысячи экспонатов, собранные русской общиной Австралии. В частности, в музее будут храниться более 30 тысяч книг. Также в новом здании будет размещена часовня для старообрядческих икон, кабинеты для изучения русского языка и места для встреч общины.

Первый Русский дом-музей в Австралии начал работу в 2016 году. Позже на базе музея была создана библиотека, а в 2020 году — кабинет Русского мира для культурных мероприятий.

«Проводимые здесь мероприятия, будь то казачьи балы и собрания по торжественным случаям, выставки старинных предметов русского быта и национальных костюмов, лектории, творческие и литературные вечера — всё это неизменно направлено на укрепление чувства причастности наших соотечественников к великой и единой русской цивилизации, воспитание молодого поколения в духе традиционных русских ценностей», — прокомментировал работу музея посол РФ в Австралии Алексей Павловский.